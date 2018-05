Ploegleider: Dumoulin staat er goed voor

Hoewel Tom Dumoulin 37 seconden verder achterop raakte bij klassementsleider Simon Yates, schrok Marc Reef niet van de uitslag van de loodzware veertiende etappe in de Ronde van Italië. ,,We hadden wel ingecalculeerd dat Tom wat zou verliezen op Yates”, zei de ploegleider van Team Sunweb. ,,Dat is geen verrassing.”

Dumoulin staat nog steeds tweede in de Giro, maar de achterstand van de titelverdediger op Yates groeide mede door zes bonificatieseconden van 47 seconden naar 1 minuut en 24 tellen. ,,Tom staat er nog steeds heel goed voor”, zei een optimistische Reef met het oog op de tijdrit van dinsdag.

Reef is niet bang dat Yates en de opgeleefde Chris Froome in de resterende bergritten nog meer afstand van Dumoulin gaan nemen. ,,We moeten het nu van dag tot dag bekijken”, zei hij. ,,Dit was gewoon een heel zware rit. Niemand had meer wat over.”