Poels: Froome moet je nooit afschrijven

Wout Poels leverde een fikse bijdrage aan de ritwinst van zijn kopman Chris Froome in de Ronde van Italië. Op de afsluitende beklimming naar de top van de Monte Zoncolan hield Poles het tempo lang zo hoog, dat bijna niemand kon volgen. Vervolgens kon de viervoudig winnaar van de Ronde van Frankrijk toeslaan en de veertiende etappe op zijn naam schrijven.

,,Het ging wel lekker”, zei Poels. ,,Het is ook een mooie opsteker voor Chris. Je moet hem nooit afschrijven. Er komt nog een zware week aan. Ik hoop dat deze zege Chris ook goed doet.”

Froome klom door zijn zege naar de vijfde positie van het klassement, op 3 minuten en 10 seconden van leider Simon Yates. ,,Hopelijk kunnen we dit nog een keer doen”, zei Poels. ,,Dan kunnen we Chris richting het podium brengen. Aan de eindzege moeten we nog niet denken. Het is beter nu te proberen stapje voor stapje dichterbij te komen.”