Poolbiljarters uitgeschakeld in World Cup

De Nederlanders Niels Feijen en Marc Bijsterbosch zijn in de World Cup of Pool uitgeschakeld in de kwartfinales. De titelverdedigers Albin Ouschan en Mario He uit Oostenrijk wonnen in de Chinese stad Shanghai met 9-3.

De World Cup of Pool is een van de grootse toernooien in het poolbiljart, waarin 32 koppels in de spelvorm 9-ball strijden om de wereldbeker. In de prijzenpot zit 250.000 dollar.

Oranje begon het toernooi sterk met zeges op Thailand (7-5) en Schotland (7-2). Tegen Oostenrijk kwamen Feijen en Bijsterbosch 3-0 achter, trokken daarna de stand gelijk (3-3), maar stapelden daarna kostbare fouten op elkaar.

De Haagse profspeler Feijen won in maart van dit jaar nog op Gibraltar de aansprekende World Pool Masters. De zes maanden daarvoor was hij uit de roulatie door een elleboogblessure.