Tennisster Lemoine naar finale

Quirine Lemoine staat in de finale van het ITF-toernooi in het Franse Saint-Gaudens. De tennisster uit Woerden won in de halve eindstrijd het Nederlandse onderonsje met de als tweede geplaatste Arantxa Rus: 7-6 (7) 6-3.

Rus verspeelde in de eerste set een voorsprong van 3-0. Ze kwam in de tweede set met 2-0 voor, maar moest vervolgens vijf games op rij aan Lemoine laten.

Vera Lapko uit Wit-Rusland is zondag de tegenstandster van Lemoine in de finale. De nummer één van de plaatsingslijst was in de halve eindstrijd te sterk voor Jaimee Fourlis uit Australië: 3-6 6-4 6-2.