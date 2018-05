Jelina Svitolina staat weer in de finale van het tennistoernooi van Rome. De titelverdedigster uit Oekraïne was in de halve eindstrijd in twee sets te sterk voor Anett Kontaveit uit Estland: 6-4 6-3.

Svitolina kan zondag haar titel prolongeren tegen de winnaar van het duel tussen de als eerste geplaatste Roemeense Simona Halep en Maria Sjarapova uit Rusland.