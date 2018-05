Twee beachkoppels naar kwartfinales Itapema

Twee Nederlandse beachvolleybalkoppels hebben de kwartfinales bereikt van het toernooi in het Braziliaanse Itapema, onderdeel van de World Tour. Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen haalden de laatste acht door het Duitse koppel Philipp Arne Bergmann en Yannick Harms te verslaan in de achtste finales: 2-0 (21-19 21-15). Christiaan Varenhorst en Jasper Bouter presteerden hetzelfde door af te rekenen met de Litouwers Arnas Rumsevicius en Lukas Kazdailis: 2-0 (21-17 21-19)

Brouwer en Meeuwsen treffen in de kwartfinales het Braziliaanse duo Vitor Felipe/Guto, Varenhorst en Bouter nemen het op tegen de Polen Piotr Kantor en Bartosz Losiak

Brouwer en Meeuwsen, oud-wereldkampioenen en winnaars van olympisch brons in 2016, wonnen eerder deze maand nog het toernooi uit de World Tour in het Amerikaanse Huntington Beach.

In het vrouwentoernooi strandden Sanne Keizer en Madelein Meppelink in de achtste finales. Het Zwitserse koppel Anouk Vergé-Dépré/Joana Heldrich was in drie sets sterker: 2-1 (21-14 18-21 15-13).