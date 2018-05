Zieke Wellens stapt af in Giro

De Belgische wielrenner Tim Wellens is ziek en gaat niet van start in de veertiende etappe van de Ronde van Italië. De renner van Lotto-Soudal, winnaar van de vierde etappe en een van de smaakmakers in deze Giro, heeft keelpijn, bronchitis en is koortsig.

,,Het is nooit leuk af te stappen in een grote ronde, maar dankzij mijn etappewinst kan ik zeggen dat mijn Giro succesvol is geweest. Hoewel ik er graag nog een tweede ritzege bijgepakt had”, aldus Wellens op de website van zijn ploeg.

Volgens ploegarts Steven Bex is Wellens ziek geworden door alle vermoeienissen in de afgelopen twee weken. ,,De Giro is uitputtend voor alle renners vanwege de lange reizen en zware etappes. Tim is een renner die altijd de aanval zoekt en nog meer van het lichaam vergt. Hij heeft koorts en dan is het onverstandig door te gaan.”

Het peloton rijdt zaterdag naar de top van de steile Monte Zoncolan.