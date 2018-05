Zverev weer naar finale in Rome

De Duitse tennisser Alexander Zverev staat opnieuw in de finale van het masterstoernooi in Rome. De nummer drie van de wereld en titelverdediger op het Italiaanse gravel versloeg de Kroaat Marin Cilic in de halve finales met 7-6 (13) 7-5. Zverev strijdt zondag met Rafael Nadal om de titel.

De Spanjaard herovert de eerste plaats op de wereldranglijst als hij het toernooi wint. Zverev is echter de man in vorm. De 21-jarige Duitser schreef de afgelopen weken de toernooien van München en Madrid op zijn naam. De zegereeks van Zverev telt nu dertien partijen.