Zwitserse ijshockeyers stunten op WK

De Zwitserse ijshockeyers hebben op het WK in Kopenhagen voor een daverende verrassing gezorgd door 26-voudig wereldkampioen Canada uit de finale te houden. Zwitserland versloeg de Canadezen in de halve finales met 3-2 (1-0 1-1 1-1). In de eindstrijd wacht een confrontatie met titelverdediger Zweden.

De Zweedse ijshockeyers vernederden de Verenigde Staten met 6-0 (1-0 3-0 2-0). De Scandinavische ploeg veroverde vorig jaar de wereldtitel door Canada in de finale met 2-1 te verslaan.

Zwitserland had in de kwartfinale al Finland verrast en kan na de stunt tegen Canada voor het eerst wereldkampioen worden. De Zwitserse ijshockeyers pakten twee keer zilver, in 1935 en 2013.