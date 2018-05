Bendsneyder net buiten de punten in Le Mans

Wegracer Bo Bendsneyder is er weer net niet in geslaagd om in de punten te rijden in de Grote Prijs van Frankrijk. De negentienjarige Rotterdammer reed op het het circuit van Le Mans naar de zestiende plaats, één plek te laag voor zijn eerste WK-punt. Bendsneyder evenaarde wel zijn beste klassering in de Moto2, waarin hij dit seizoen debuteert.

De Italiaan Francesco Bagnaia ging aan de haal met de winst in Le Mans en verstevigde zijn leidende positie in de WK-stand. De Spanjaard Álex Márquez moest genoegen nemen met een tweede plaats, voor zijn landgenoot Joan Mir.