Brunel begint als eerste aan oversteek

Team Brunel is als eerste boot begonnen aan de oversteek van de Atlantische Oceaan. Het zeilteam van schipper Bouwe Bekking, een dag eerder winnaar van de havenrace in de Amerikaanse stad Newport, koos na de start van de negende etappe van de Volvo Ocean Race een andere koers dan de zes andere boten en dat betaalde zich uit. Brunel stoof als eerste de oceaan op voor de etappe over 3300 zeemijl, omgerekend ruim 6000 kilometer, naar Cardiff.

In de etappe van Noord-Amerika naar Europa zijn dubbele punten te verdienen en in de hoofdstad van Wales ligt ook nog een bonuspunt klaar voor de winnaar. Brunel staat in het klassement op de derde plaats met 42 punten, achter Mapfre (53) en Dongfeng (50).

,,Dit is een extreem belangrijke etappe voor ons”, zei Bekking. ,,We staan nu derde, het is een ‘must’ de tweede rode boten van Mapfre en Dongfeng te verslaan. Als we kans op de eindoverwinning willen houden, moeten we ze achter ons houden.” Naar verwachting komen de boten volgende week aan in Cardiff. Daarna volgen nog twee etappes, naar Göteborg en het eindpunt in Den Haag.