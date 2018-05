Cleveland Cavaliers slaan hard terug

Cleveland Cavaliers heeft zich op indrukwekkende wijze gerevancheerd voor de twee nederlagen bij de Boston Celtics in de halve finales van de play-offs van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. De ploeg van vedette LeBron James benutte het eerst thuisduel voor een afstraffing. De Cavaliers versloegen de Celtics met liefst 30 punten verschil: 116-86. Daardoor staat het nu 2-1 in de best-of-seven serie, nog wel voor Boston. Maandag treffen beide teams elkaar weer.

,,Het verschil met de twee eerdere wedstrijden lag in de defensie. We hebben duidelijk beter verdedigd”, zei James, de topschutter met 27 punten. ,,Dit was een perfecte teamprestatie. Iedereen heeft zijn bijdrage geleverd.” Vijf andere spelers van Cleveland kwamen in de dubbele cijfers. Bij Boston was Jayson Tatum (18 punten) de topschutter.

Al na het eerste kwart leidde de overdonderend begonnen thuisploeg met 15 punten verschil.