Dumoulin: Yates was veel te sterk

Tom Dumoulin zag het verschil met klassementsleider Simon Yates in de Giro d’Italia zondag oplopen tot meer dan twee minuten. De Brit voorspelde meteen al dinsdag in de tijdrit niet meer dan twee minuten te hoeven toegeven op de Limburger van Sunweb. ,,Het zal me echt een rotzorg zijn wat Yates zegt over tijdverschillen in de tijdrit. Ik ben helemaal naar de kloten. Ik denk nu alleen aan de rustdag”, zei Dumoulin, die als derde binnenkwam na een bergrit met finish in Sappada.

,,Ik ben zo diep moeten gaan op de beklimming waar Yates aanviel om bij die vier anderen te blijven. Maar het maakte toch niks uit: ze zaten alleen maar te kloten. Als ik meteen alleen was gaan rijden, was het verschil met Yates een stuk kleiner geweest.” Van samenwerking in het groepje met onder anderen Domenico Pozzovivo en Thibaut Pinot was geen sprake. ,,Door het gekloot van die andere vier verlies ik veel meer. Ik heb vandaag alles goed gedaan, maar Yates was gewoon veel te sterk.”