Gatlin wel snel in Osaka

Sprinter Justin Gatlin heeft zich gerevancheerd voor zijn tegenvallende optreden vorige week in de wedstrijd uit de Diamond League in Shanghai. Op de Golden Grand Prix van Osaka won de Amerikaan de 100 meter in 10,06. De wereldkampioen op de korte sprintafstand werd in Shanghai in een tijd van 10,20 slechts zevende.

Gatlin hield in Osaka de Japanner Ryota Yamagata en de Amerikaan Isiah Young achter zich. Beiden liepen een tijd van 10,13. De 200 meter was een prooi voor Isaac Makwala. De atleet uit Botswana, volgende maand actief op de FBK Games, finishte na 19,96 seconden.