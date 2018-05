Herlings ook in Duitsland oppermachtig

Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft op weg naar de wereldtitel in de MXGP weer een indrukwekkende zege geboekt. De 23-jarige Brabander domineerde beide manches in de Grote Prijs van Duitsland. Herlings vergrootte daarmee zijn voorsprong in de WK-stand.

Op het zandcircuit van Teutschental stond geen maat op de Nederlandse crosser, die op zijn KTM ver voor de rest uit reed. Titelverdediger Antonio Cairoli, de voornaamste concurrent voor Herlings in de strijd om de wereldtitel, moest in de twee manches in Duitsland genoegen nemen met respectievelijk de zesde en vijfde plaats.

De Brabander heeft dit seizoen zes van de acht grands prix op zijn naam geschreven. Herlings leidt in het WK met 386 punten, al bijna vijftig meer dan Cairoli (338).