Hockeyers Kampong prolongeren landstitel

De hockeyers van Kampong hebben hun landstitel geprolongeerd. De ploeg van trainer Alexander Cox won het beslissende duel in de finale tegen Amsterdam met 3-1. Kampong was vorig jaar kampioen geworden door Rotterdam in de finale over twee duels te verslaan, twee keer via shoot-outs.

De club uit Utrecht had vorige week in Amsterdam het eerste duel in de best-of-threeserie via shoot-outs gewonnen. Kampong kon de titel daarom zaterdag al binnenhalen, maar Amsterdam trok de stand gelijk dankzij twee doelpunten van Mirco Pruyser (1-2). Daardoor moest een derde duel de beslissing brengen.