Lemoine grijpt naast toernooizege in Frankrijk

Quirine Lemoine is er niet in geslaagd het ITF-toernooi van Saint-Gaudens op haar naam te schrijven. De 26-jarige Nederlandse tennisster had in de finale tegen Vera Lapko weinig in te brengen. De als eerste geplaatste speelster uit Wit-Rusland was met 6-2 6-4 te sterk in een partij die vijf kwartier duurde.

Lemoine stond voor het eerst sinds juni vorig jaar in de finale van een ITF-toernooi. De huidige nummer 313 van de wereld won toen het toernooi in Ystad in Zweden. Dat was voor Lemoine haar vijftiende toernooizege in het ITF-circuit.