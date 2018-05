Nadal met titel in Rome terug op nummer 1

Rafael Nadal heeft voor de achtste keer het masterstoernooi van Rome gewonnen. Op het Italiaanse gravel worstelde de 31-jarige Spanjaard zich naar de titel door de Duitse titelverdediger Alexander Zverev in de finale te verslaan: 6-1 1-6 6-3. Door zijn titel in Rome is Nadal bij het uitkomen van de nieuwe wereldranglijst weer de nummer 1.

Zverev dacht na verlies van de eerste set een antwoord te hebben gevonden op het ‘powertennis’ van Nadal. De Duitser had in de beslissende set een voorsprong van 3-1 toen het begon te regenen in Rome. De bui kwam als een geschenk uit de hemel voor Nadal, die totaal niet in de wedstrijd zat.

Na een korte onderbreking won Nadal zijn servicegame, om vervolgens weer de kleedkamer op te zoeken toen het opnieuw ging regenen. Na een klein uur verschenen de tennissers weer op de baan en verloor Nadal geen game meer.