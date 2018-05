Prades pakt eindzege in Noorwegen

De Spanjaard Eduard Prades is de winnaar geworden van de Ronde van Noorwegen. De renner van Euskadi-Murias nam op de slotdag de leiderstrui over van drievoudig ritwinnaar Dylan Groenewegen. Prades bleef in de vijfde en laatste etappe vooruit met de Deen Alexander Knap van de ploeg Virtu Cycling. Knap won de etappe, Prades boekte voldoende tijdwinst voor de eindzege.

De Noor Carl Fredrik Hagen werd op 8 seconden derde. De Nederlander Jeroen Meijers van Team Roompot – Nederlandse Loterij, won 25 seconden na de ritwinnaar de pelotonsprint.