Schuurs verovert dubbeltitel in Rome

Tennisster Demi Schuurs heeft haar derde toernooizege in het dubbelspel dit seizoen geboekt. Samen met de Australische Ashleigh Barty won de speelster uit Limburg het WTA-toernooi van Rome. Schuurs en Barty waren in twee sets te sterk voor het Tsjechische duo Andrea Sestini-Hlavackova en Barbora Strycova. De setstanden waren 6-3 en 6-4.

Schuurs won eerder dit jaar met Kiki Bertens het toernooi van Brisbane. Met de Belgische Elise Mertens pakte ze de titel in Hobart. De zege in Rome betekende de zesde dubbeltitel in de loopbaan van de 24-jarige Schuurs. Ze nadert de top 20 van de wereldranglijst voor dubbelspeelsters.