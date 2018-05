Spaanse golfer wint eerste editie Knockout

De Spaanse golfer Adrián Otaegui heeft de eerste editie van de Belgische Knockout gewonnen. De 25-jarige Bask was in de finale van het toernooi uit de Europese Tour te sterk voor Benjamin Hebert uit Frankrijk. Hebert nam op de tweede hole de leiding met een birdie, maar nadat Otaegui de stand gelijk had getrokken op de vierde hole, sloeg hij toe met drie birdies op rij.

De Belgian Knockout op golfbaan Rinkven is een nieuw toernooi op de Europese Tour met een andere opzet. Na de eerste twee ronden gingen de eerste 64 van de ranglijst man-tegen-man door in een knock-outsysteem. Joost Luiten wist zich als 39e te plaatsen voor de afvalrace, maar werd in de eerste ronde direct uitgeschakeld door de Deen Joachim Brandt Hansen.

Otaegui boekte vorig jaar zijn eerste zege op de Europese Tour, ook toen bij een toernooi waarop via matchplay wordt gespeeld.