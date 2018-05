Springruiters tweede bij start Nations Cup

De Nederlandse springruiters hebben in hun eerste wedstrijd om de Nations Cup net naast de overwinning gegrepen. Oranje eindigde in de Franse plaats La Baule als tweede, achter de verrassende winnaar Brazilië. ,,Winnen is natuurlijk mooier, maar we zaten er heel dicht bij”, zei bondscoach Rob Ehrens, die vorig jaar met zijn ploeg de Nations Cup won.

Jur Vrieling, Frank Schuttert, Marc Houtzager en Harrie Smolders eindigden gezamenlijk op acht strafpunten, één meer dan Brazilië. Alleen Smolders, de huidige nummer 1 van de wereld, bleef met Don VHP Z twee keer foutloos. Zwitserland eindigde als derde met negen strafpunten.

,,Ik ben heel content, alle vier mijn ruiters reden goed”, aldus Ehrens. ,,De vier Brazilianen zijn hele sterke ruiters. Er werd niets weggegeven. De eerste drie landen zitten op 1 strafpunt van elkaar. Dat is goed voor de sport.”