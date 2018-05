Visser loopt 12,84 in straatrace Boston

Nadine Visser heeft bij een straatrace in Boston de 100 meter horden afgelegd in 12,84 seconden. Daarmee bleef de 23-jarige atlete uit Hoorn opnieuw net boven het Nederlands record dat al sinds 1989 met 12,77 op naam staat van Marjan Olyslager. Bij de Diamond League in Shanghai snelde Visser ruim een week geleden naar 12,81.

De pupil van coach Bart Bennema vloog voor haar sponsor Adidas naar Boston, om daar in actie te komen op de Boost Boston Games. Tussen twee parken in de Amerikaanse stad was op Charles Street een atletiekbaan aangelegd. Visser, de nummer drie van het laatste WK indoor, nam het op de 100 meter horden op tegen twee Amerikaanse atletes, een Nigeriaanse en de Jamaicaanse Danielle Williams, de wereldkampioene van 2015.

Sharika Nelvis zegevierde in 12,76, voor Williams (12,78) en Visser. De Noord-Hollandse komt op 3 juni weer in actie bij de FBK Games in Hengelo.