Yates: hard gewerkt voor deze marge

Simon Yates is bergop onbetwist de beste renner in de Ronde van Italië. De Brit van Mitchelton-Scott boekte zondag in de vijftiende etappe zijn derde ritzege en leidt het algemeen klassement riant. ,,Het was een fantastische dag, heel bijzonder ook om in het roze al mijn derde etappe te winnen. Het doet me wat”, zei Yates, die in het klassement nu al 2 minuten en 11 seconden voorsprong heeft op Tom Dumoulin. Dinsdag gaat de Giro verder met een individuele tijdrit over 34 kilometer, het terrein waarop de Limburger van Sunweb tijd moet terugpakken op de Britse rozetruidrager.

,,Het is een mooi gat”, concludeerde Yates. ,,Hij kan twee minuten terugpakken in de tijdrit, denk ik. Dan heb ik nog een marge. Ik heb sinds we begonnen zijn in Israël gevochten om deze voorsprong te bewerkstelligen.”

In de Dolomietenrit naar Sappada viel Yates 18 kilometer voor de streep aan. ,,Het was een lastige rit, maar ik voelde me steeds beter worden. Bij mijn eerste aanval hadden nog wat renners antwoord, bij de tweede poging was ik weg. Het is een mooie dag geworden.”