Yates loopt verder uit op Dumoulin in Giro

Simon Yates heeft opnieuw tijdwinst geboekt op Tom Dumoulin, zijn naaste belager in het algemeen klassement van de Ronde van Italië. De Brit van Mitchelton-Scott won op imponerende wijze de vijftiende etappe. Het was een rit over een aantal Dolomietencols van Tolmezzo naar Sappada.

Dumoulin finishte als derde, net achter de Colombiaan Miguel Angel Lopez. Hij moest inclusief de bonificaties 47 seconden toegeven op klassementsleider Yates. Het verschil tussen beiden is nu meer dan twee minuten.

Maandag is de derde rustdag, daarna volgt een individuele tijdrit over 34 kilometer, het terrein waarop Dumoulin tijd moet terugpakken op Yates.