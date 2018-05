Tennisster Kiki Bertens is drie plaatsen gezakt op de wereldranglijst. Ze staat nu achttiende. Door haar goede prestaties in Madrid, waar ze ruim een week geleden doordrong tot de finale, was Bertens gestegen naar de vijftiende plek. Die raakte ze kwijt door haar nederlaag in de eerste ronde van het toernooi van Rome.

De ranking wordt aangevoerd door de Roemeense Simona Halep.