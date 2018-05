Canadees steekt 230 miljoen euro in McLaren

De Canadese zakenman Michael Latifi heeft 10 procent van de aandelen van de McLaren Group verworven. Met de investering in het bedrijf dat ook het Engelse Formule 1-team omvat, is een investering van omgerekend 230 miljoen euro gemoeid. ,,Deze stap betekent een aanzienlijke versterking van onze financiële balans en onderstreept onze ambitieuze plannen”, aldus McLaren in een verklaring.

Michael Latifi is de vader van de 22-jarige autocoureur Nicholas Latifi, die dit seizoen uitkomt in de Formule 2. McLaren benadrukte dat er geen verband is tussen de investering van Latifi en de racecarrière van zijn zoon.

McLaren rijdt dit seizoen in de Formule 1 met Fernando Alonso en Stoffel Vandoorne. De Nederlander Nyck de Vries zit in het opleidingsprogramma van McLaren en rijdt dit jaar ook in de Formule 2.