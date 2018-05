Dumoulin in Hammer Series Limburg

Tom Dumoulin verschijnt kort na de Giro d’Italia aan de start van de tweede editie van Hammer Series Limburg. Dat meldt de organisatie van het driedaagse wielerevenement (1 tot en met 3 juni).

De kopman van Team Sunweb, die momenteel nog volop in de strijd om het roze is verwikkeld in de Ronde van Italiƫ, neemt teamgenoten Sam Oomen, Max Walscheid, Edward Theuns en Louis Vervaecke mee.

Het Limburgse evenement is een teamwedstrijd en begint op 1 juni met een klimkoers in Vaals. Daarna volgen een sprinterscriterium en een ploegachtervolging in Sittard-Geleen. Elk team bestaat uit zeven renners, van wie er vijf deelnemen aan elk wedstrijdonderdeel. Vorig jaar deed Dumoulin alleen mee aan de klimkoers.

Andere toprenners die in Zuid-Limburg meedoen zijn Greg van Avermaet, Richie Porte (beiden BMC) en John Degenkolb (Trek).