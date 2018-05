Dumoulin verwacht geen wonder in tijdrit

Tom Dumoulin verwacht dat hij weinig tijdwinst zal boeken in de individuele tijdrit van de Ronde van Italië, die dinsdag op het programma staat. ,,Simon Yates zal een heel slechte tijdrit moeten rijden om de roze trui te verliezen’’, sprak de Limburgse nummer twee van het algemeen klassement op de rustdag.

,,Dit wordt een supersnelle race over een vlak parcours, zonder noemenswaardige moeilijkheden. Hoewel ik van elke tijdrit houd, is dit er toch een die me iets minder goed bevalt. Er valt gewoon weinig winst te behalen”, aldus de kopman van Team Sunweb over het traject van 34,2 kilometer tussen Trento en Rovereto. ,,Want als je in een aerodynamische positie zit en 300 watt trapt, haal je al een snelheid van 50 kilometer per uur en helaas is er een limiet aan de snelheid die je als renner kunt bereiken.”

Dumoulin heeft na vijftien etappes een achterstand van 2.11 minuten op Yates in het algemeen klassement.