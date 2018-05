Froome geeft het nog niet op

Chris Froome heeft het algemeen klassement in de Ronde van Italië nog altijd niet uit zijn hoofd gezet, ook al staat de viervoudig Tourwinnaar met het ingaan van de laatste week op bijna 5 minuten achterstand van rozetruidrager Simon Yates. ,,Ik geef het nog niet op. Ik ben vastberaden alles te geven”, zei de kopman van Team Sky op de rustdag in Trento tegen Cyclingnews.

Froome zei verder dat hij nog altijd niet helemaal hersteld is van de verwondingen die hij opliep door een val vlak voor de proloog in Jeruzalem. ,,Ik heb het daardoor moeilijker gehad en was niet 100 procent. Ik ben nog steeds niet helemaal de oude.”

Om die reden koestert hij zijn fraaie zege in de bergrit naar de Monte Zoncolan. ,,Ik ben daar heel diep gegaan, maar het was het helemaal waard. Wat een ongelooflijke ervaring en atmosfeer, de klim is iconisch”, aldus Froome, die sowieso geniet van de Giro. ,,In de Tour heb je veel meer het idee dat er een ritme is en dat de koers zich volgens een patroon ontwikkelt. De Ronde van Italië is onvoorspelbaar, maar het is wel wielrennen op zijn mooist.”