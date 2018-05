Hoogste prijzengeld ooit in World Golf Series

Een uiterst lucratieve serie van mondiale golftoernooien is in de maak. De World Golf Series bevat vijftien tot twintig toernooien per jaar, met voor elk evenement een prijzenpot van bijna 20 miljoen dollar. Volgens persbureau Reuters zijn de plannen in een vergevorderd stadium, maar wil de initiatiefnemer nog geen details prijsgeven. ,,Dit is nog niet het geschikte moment om commentaar te geven”, meldde topman Richard Marsh van de in Groot-Brittannië gevestigde World Golf Group.

Als de World Golf Series daadwerkelijk van de grond komt, kan het meteen pronken met het hoogste prijzengeld ooit. Zelfs de toptoernooien op de Amerikaanse PGA Tour blijven daarbij achter. De grootste prijzenpot op die tour is 11 miljoen dollar.

De PGA Tour zal zich ongetwijfeld verzetten tegen de komst van een rivaliserende toernooienreeks. Vooralsnog begint de World Golf Series met achterstand, want de golfers zullen er waarschijnlijk geen punten voor de wereldranglijst kunnen verdienen. De verkleint de kans dat de beste spelers van de wereld overstappen.