Oomen komt op stoom

Als een schaduw volgt hij al twee weken zijn kopman Tom Dumoulin. Geen wonder dat Sam Oomen zich op de rustdag in de Giro d’Italia in min of meer dezelfde bewoordingen uitliet over de tijdrit op dinsdag van Trento naar Rovereto. ,,Normaal gesproken houd ik van deze discipline, maar deze tijdrit is er niet een voor Sam Oomen’’, zei de Tilburger van Team Sunweb.

,,Ik denk eerder dat Jos van Emden morgen gaat uitpakken op dit parcours. Van mij had de route best wat meer op en af mogen zijn, met hier en daar wat technische passages. Ach, het maakt niet uit. Ik ga me toch ook binnenste buiten trekken en dan zien we wel waar het schip strandt.’’

Oomen (22) begon zich de voorbije dagen meer en meer te manifesteren als de ideale knecht van de nummer twee in het algemeen klassement. De eerste weken ontbrak het hem aan een supergevoel. Bovendien had hij nooit het idee dat hij in topvorm stak. ,,Zondagavond was ik voor het eerst echt tevreden over mijn prestatie in de koers en tegen mezelf kon zeggen: dat heb je goed gedaan. Ik heb kunnen doen voor Tom wat-ie vroeg, ik was de hele dag scherp geweest, inclusief de eerste uren van het mee springen met ontsnappingen. Ook in de finale zat ik er relatief nog goed bij.”

Het is volgens hem nog geen bevestiging dat het in de derde week ook zo zal gaan. ,,Ik heb wel liever dat het zo gaat dan andersom; dat ik me de eerste dagen van de ronde super zou voelen en dan zondag op weg naar Sappada van geen waarde kunnen zijn.’’

Oomen debuteerde vorig seizoen in een grote ronde, toen hij als de rechterhand van Wilco Kelderman fungeerde tijdens de Vuelta. Na de dertiende etappe stapte hij niet meer op vanwege ziekte. Hij vindt dat er weinig verschil is tussen Dumoulin en de Gelderlander. ,,Al zijn ze heel verschillende kerels met wie het leuk samenwerken is. Misschien is Tom van nature wat meer een leider. Tom heeft al een paar keer voor bepaalde vuren gestaan, zoals in de Vuelta van 2015 en de Giro van vorig seizoen, waardoor hij wat meer bagage heeft.”