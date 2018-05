Rus treft Française in kwalificaties Parijs

Tennissters Arantxa Rus, Richèl Hogenkamp en Quirine Lemoine spelen dinsdag in de eerste kwalificatieronde voor Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van dit jaar. Rus, de nummer 106 van de wereldranglijst, is als derde geplaatst in de kwalificaties van het Franse Open. Ze treft de Française Manon Arcangioli, de nummer 292 van de wereld. Rus beleefde haar beste jaar op het gravel in Parijs in 2012, toen ze tot de vierde ronde reikte.

Hogenkamp moet tegen de Japanse Miharu Imanishi en Lemoine neemt het op tegen de Amerikaanse Francesca Di Lorenzo. Beide Nederlandse tennissters wisten vorig jaar het kwalificatietoernooi te doorstaan.

Kiki Bertens is als enige Nederlandse rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi. Bij de mannen geldt dat voor Robin Haase.

Tallon Griekspoor is de enige Nederlander die in het kwalificatietoernooi van de mannen uitkomt. Hij werd bij de loting gekoppeld aan de Amerikaan Reilly Opelka.