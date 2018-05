Vliegende start Bertens in Neurenberg

Tennisster Kiki Bertens is de jacht op haar derde opeenvolgende titel op het WTA-toernooi van Neurenberg begonnen met een soepele overwinning. De 26-jarige Westlandse was in een uur klaar met de Servische qualifier Dejana Radanovic: 6-1 6-1. Bertens was de afgelopen twee jaar de beste op het gravel in Neurenberg.

De tennisster uit Wateringen schreef het Duitse toernooi in 2016 als qualifier op haar naam. Bertens trok haar zegereeks toen door op Roland Garros, waar ze pas in de halve finales strandde. Vorig jaar kwam ze als nummer 1 van de plaatsingslijst terug in Neurenberg en weer pakte de pupil van coach Raemon Sluiter de titel.

Nu is Bertens als derde geplaatst, achter de Amerikaanse Sloane Stephens en Julia Görges. De Duitse werd direct uitgeschakeld door Kristyna Pliskova uit Tsjechië: 2-6 7-6 (8) 6-7 (5).