Zeilbaas Zielhuis hoopt op vier plakken

Hoofdcoach Jaap Zielhuis van de Nederlandse zeilkernploeg hoopt bij de Olympische Spelen van Tokio 2020 ‘stiekem’ de prestaties van Oranje bij de voorgaande drie Zomerspelen te overtreffen. ,,We hebben echter geen concrete doelstelling”, liet de voormalige olympiër in Medemblik weten.

,,Ik zeg dus ook niet dat we in Japan zes keer goud gaan winnen. Maar als we in zes klassen meedoen, wat sowieso de bedoeling is, zou je qua medailles van 50 procent kunnen uitgaan. Op de bluf wil ik er dan ook nog wel eentje bij smokkelen, dus kunnen we op 3 plus 1 uitkomen.”

Zielhuis, die Marit Bouwmeester bij Rio 2016 naar olympisch goud begeleidde in de Laser Radial, kent de Nederlandse zeiloogst bij de vorige Zomerspelen maar al goed. Na de miskleun bij Athene 2004 (nul plakken, met Zielhuis kansloos in de Finn), kwamen de medailles onafgebroken binnen: twee bij Peking 2008, drie bij Londen 2012 en twee bij Rio 2016.

,,Ik denk dat we ook een heel mooie ploeg hebben voor Tokio 2020”, benadrukte Zielhuis. ,,Het zijn allemaal serieuze medaillekandidaten. Daar ben ik heel trots op.”

Toch is nog niemand in het keurkorps van Zielhuis nu al zeker van een olympisch ticket. Bouwmeester, windsurfster Lilian de Geus (vierde bij Rio 2016), Nicholas Heiner (Finn) en Afrodite Zegers en Anneloes van Veen (vierde bij Rio 2016 in 470-klasse) zullen over twee jaar normaal gesproken niet ontbreken in Japan. Bij de windsurfers (tweevoudig olympisch kampioen Dorian van Rijsselberghe en Kiran Badloe) en de 49erFX-vrouwen (negen kandidaten) zal de nationale selectiestrijd aanzienlijk meer tijd en spanning teweeg brengen.

Het WK voor alle olympische klassen eind juli in Denemarken en de wereldbeker in september op de olympische zeillocatie in Japan zijn de eerste belangrijke meetmomenten.