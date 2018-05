Bondscoach badminton mikt op kwartfinale WK

Mark Caljouw is de enige Nederlander die bij de WK badminton deze zomer in China (30 juli – 5 augustus) in het enkelspel bij de mannen in actie komt. Voor het individuele vrouwentoernooi heeft bondscoach Kent Madsen twee speelsters geselecteerd: Gayle Mahulette en Soraya De Visch Eijbergen.

In het dubbelspel bij de mannen zijn Jacco Arends/Ruben Jille en Jelle Maas/Robin Tabeling namens Oranje van de partij. Bij de vrouwen gaan Selena Piek/Cheryl Seinen en Imke van der Aar/Debora Jille de strijd aan. In het gemengddubbel doen Selena Piek/Jacco Arends en Robin Tabeling/Cheryl Seinen mee.

,,Ons streven is om een kwartfinaleplaats te halen en goede wedstrijden te spelen waarbij de internationale topspelers door onze spelers uitgedaagd gaan worden. En wie weet kan iemand dan wel voor een verrassing gaan zorgen”, liet Madsen weten.