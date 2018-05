Dumoulin derde in tijdrit, Dennis wint

Tom Dumoulin is als derde geëindigd in de tweede individuele tijdrit in de Ronde van Italië. De titelverdediger en regerend wereldkampioen tijdrijden had voor de 34,2 kilometer tussen Trento en Rovereto een tijd van 40.22 minuten nodig.

De winst ging naar de Australiër Rohan Dennis in 40.00. Jos van Emden finishte als vierde in 40.27.

Dumoulin maakte in zijn tijdrit één minuut en 15 seconden goed op de Britse klassementsleider Simon Yates. Het verschil tussen de twee is nu nog 56 seconden. De Giro eindigt zondag in Rome.