Dumoulin had op meer tijdwinst gehoopt

Tom Dumoulin had gehoopt dat hij meer tijd goed had kunnen maken op Simon Yates, de klassementsleider in de Giro. De Nederlandse renner en titelverdediger liep 1.15 minuut in op de Brit, maar gaat ervan uit dat dit niet voldoende is om Yates nog uit de roze trui te kunnen rijden.

Het verschil tussen de twee is nu 56 seconden. ,,Ik had op meer gehoopt, maar het zat er niet in”, zei Dumoulin na afloop bij Eurosport. ,,De eerste tien kilometer ging het nog wel goed voor mijn gevoel, bij de ene tijdrit kun je daarna versnellen en bij de andere niet. Dat lukte vandaag niet. Yates is ook zo goed in vorm op dit moment. Hij kan op dit moment even alles. Ik zal elke dag zo hard mogelijk naar de finish gaan rijden en ik hoop daarbij op een slechte dag van Yates. Maar ik kan die zelf ook krijgen en gezien zijn vorm is het niet aannemelijk dat het bij hem gaat gebeuren.”