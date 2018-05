Griekspoor verliest op Roland Garros

Robin Haase is dit jaar op Roland Garros de enige Nederlandse deelnemer in het enkelspel voor mannen. Tallon Griekspoor ging dinsdag in de eerste kwalificatieronde onderuit. De Amerikaan Reilly Opelka was in twee sets te sterk voor de 21-jarige speler uit Nieuw-Vennep: 7-5 6-3.

Griekspoor moet daardoor wachten op zijn debuut in het hoofdschema van een grandslamtoernooi. De huidige nummer 222 van de wereld was in de eerste set gelijkwaardig aan de twintigjarige Opelka, de mondiale nummer 144. Bij 6-5 wist de Nederlander zijn eigen opslagbeurt niet te winnen. Opelka liep in de tweede set snel uit naar 3-0. De zege kwam daarna voor hem niet meer in gevaar.

Bij de vrouwen spelen later op dinsdag Arantxa Rus, Richèl Hogenkamp en Quirine Lemoine in de eerste kwalificatieronde. Kiki Bertens is rechtstreeks tot het hoofdtoernooi toegelaten.