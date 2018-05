LeBron James helpt Cavaliers naast Celtics

Cleveland Cavaliers heeft in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA weer uitzicht op het bereiken van de finale. LeBron James leidde zijn ploeg tegen Boston Celtics naar een overwinning: 111-102. Halverwege stond Cleveland al met 68-53 voor.

De stand in de best-of-sevenserie is nu 2-2. De vijfde confrontatie is woensdag in Boston.

De 33-jarige ‘King James’ had net als zaterdag, toen de Cavaliers met 116-86 wonnen, een groot aandeel in de zege. Dit keer kwam de spelmaker tot 44 punten. Het was al de zesde keer dit seizoen dat James in de play-offs de grens van veertig punten doorbrak.