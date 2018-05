Oranje zonder Van der Graaf, Genee en Mulder

De waterpolosters Laura van der Graaf, Amarens Genee en Brigit Mulder ontbreken in de voorlopige waterpoloselectie van bondscoach Arno Havenga. Van der Graaf en Mulder geven de voorrang aan hun studie. Genee is door een blessure de komende maanden niet inzetbaar. ,,Gezien de stevige concurrentie op haar positie, kan ze zich voorlopig beter eerst richten op fit worden”, liet Havenga weten.

De bondscoach gaat deze zomer met 21 speelsters het trainingsprogramma in voor voor het EK in Barcelona (14-28 juli). Havenga vertrekt vrijdag met een groep van veertien waterpolosters naar China voor de Super Final van de World League.

In juni werkt de Nederlandse selectie eerst nog een stage af in Spanje voordat de Verenigde Staten naar Nederland komt om in Rotterdam te sparren met Oranje. De regerend olympisch en wereldkampioen strijdt daarna van 4 tot en met 6 juli met Nederland, Hongarije en Italiƫ om de Dutch Waterpolo Trophy, eveneens in Rotterdam.

Oranje vertrekt op 12 juli naar Barcelona. Twee dagen later is de eerste poulewedstrijd van het EK tegen Kroatiƫ.