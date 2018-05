Serena Williams ongeplaatst op Roland Garros

Serena Williams behoort dit jaar op Roland Garros niet tot de geplaatste speelsters. Voor de voormalig nummer één van de wereld wordt geen uitzondering gemaakt, meldt de organisatie van het grandslamtoernooi in Parijs.

De 36-jarige Williams won in 2017 de Australian Open en verdween daarna vanwege zwangerschap een tijdlang uit het tenniscircuit. De Amerikaanse is nu de nummer 453 van de wereld. Ze mag ondanks die ranking in Parijs meedoen aan het hoofdtoernooi vanwege een ‘beschermde status’ voor speelsters die om uiteenlopende redenen een poosje niet kunnen spelen.

De aanloop naar Roland Garros verloopt niet soepel voor Williams. De 23-voudig grandslamkampioene meldde zich af voor de graveltoernooien van Madrid en Rome omdat ze nog niet helemaal fit is.