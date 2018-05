Van Emden: ik was vrij goed, maar niet super

Jos van Emden was na afloop niet helemaal tevreden over zijn optreden in de individuele tijdrit in de Ronde van Italië. ,,Ik was vrij goed, maar niet super”, zei de winnaar van de laatste individuele race tegen klok in de Giro van vorig jaar tegen Sporza. ,,Maar ik denk wel dat ik het goed gedaan heb. Ik wil natuurlijk altijd winnen, maar de dingen zijn wel veranderd na vorig jaar.”

Hij zette op het nagenoeg vlakke en rechte parcours over 34,2 kilometer tussen Trento en Rovereto een tijd neer van 40.27. Hij stond daarmee even bovenaan in de tussenstand, maar werd niet veel later gepasseerd door de Duitser Tony Martin. Er stond behoorlijk wat wind. ,,Maar als je zestig kilometer per uur rijdt, heb je altijd wind tegen. Ik had niet echt het idee dat het wind tegen was. Het zou een tijdrit voor Froome kunnen zijn, maar ik verwacht toch vooral een Dumoulin of Dennis als winnaar.”