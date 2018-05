Van Rijsselberghe veel te vroeg van start

Windsurfer Dorian van Rijsselberghe is bij de jaarlijkse zeilregatta in Medemblik iets te gretig van start gegaan. De tweevoudig olympisch kampioen vergiste zich flink in het aanvangstijdstip van de eerste race op het kalme IJsselmeer. Hij begon één minuut te vroeg aan de openingswedstrijd, waardoor een diskwalificatie onvermijdelijk was. Met de eerste en zesde plaats kwam de 29-jarige plankzeiler uit Texel sterk terug. Vooralsnog staat hij 25e in het klassement, maar als ‘DVR’ de eerste race als slechtste resultaat mag aftrekken (na vijf gevaren races) kan hij sterk gaan stijgen in de algemene rangschikking.

Kiran Badloe, die met Van Rijsselberghe in de slag gaat om het olympische ticket voor de Zomerspelen van Tokio 2020, neemt na de eerste dag de zevende plaats in. De 23-jarige windsurfer kwam twee keer als derde en een keer als vijfde over de finish. De Israëliër Yoav Cohen leidt dankzij twee overwinningen en een derde plek.