Van Vleuten mist eindzege in Emakumeen Bira

Annemiek van Vleuten heeft in de slotetappe van de Baskische etappekoers Emakumeen Bira naast de eindzege gegrepen. In een zware etappe met onder meer de beklimming van de Urkiola, de zwaarste klim in het Baskenland, pakte de Australische Amanda Spratt de winst en reed daarmee haar Nederlandse ploeggenote van het team Mitchelton-Scott uit de leiderstrui.

De dertigjarige Spratt kwam solo als eerste boven op de zware klim en reed daarna als winnares over de finish. Van Vleuten kwam met een achterstand van 2.12 als negende binnen. Dat was voor de Australische voldoende om haar marge van 1.37 op Van Vleuten goed te maken.

De Nederlandse vrouwen hadden tot de slotrit de wedstrijd uit de UCI WorldTour voor vrouwen gedomineerd met ritzeges van Sabrina Stultiens, Amy Pieters en Van Vleuten. In de eindstand eindigde Anna van der Breggen als derde achter Spratt van Van Vleuten.