Aanvaller Kvitova aangehouden

De Tsjechische politie heeft een verdachte aangehouden die tennisster Petra Kvitova zo’n anderhalf jaar geleden met een mes zou hebben verwond. De mogelijke dader is na een anonieme tip opgepakt. Kvitova zou hem volgens verschillende Tsjechische media inmiddels hebben herkend.

De 28-jarige Kvitova werd in december 2016 aangevallen toen ze een inbreker in haar huis betrapte. De tweevoudig winnares van Wimbledon liep daarbij verwondingen op aan haar linkerhand, maar werd dezelfde dag nog succesvol geopereerd. Ze was vijf maanden uit de roulatie.