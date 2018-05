Bertens dag later in actie in Neurenberg

De wedstrijd in de tweede ronde van het WTA-tennistoernooi in Neurenberg tussen de Nederlandse Kiki Bertens en de Duitse Mona Barthel is verplaatst. Regenval maakte spelen in de Duitse stad woensdag onmogelijk. De toernooiorganisatie besloot niet langer te wachten en het programma door te schuiven naar donderdag, wanneer om 10.00 uur de eerste partijen weer van start gaan.

Voor Bertens, die in de eerste ronde won van de Servische qualifier Dejana Radanovic, staat er veel op het spel in Neurenberg. De 26-jarige Wateringse won het toernooi de laatste twee jaar en heeft veel punten te verdedigen. Bertens reist na Neurenberg door naar Parijs voor het grandslamtoernooi van Roland Garros.