De Duitse wielrenner André Greipel heeft de openingsrit in de Ronde van België op zijn erelijst bijgeschreven. De renner van Lotto-Soudal spurtte in Buggenhout naar de zege na een rit over 178 kilometer. De Italiaan Riccardo Minali finishte als tweede en de Belg Tim Merlier drukte zijn wiel als derde over de meet. Wouter Wippert was de beste Nederlander op de zevende plaats.

De Ronde van België telt dit jaar vijf etappes.