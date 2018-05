Lemoine uitgeschakeld in kwalificaties Parijs

Tennisster Quirine Lemoine is er niet in geslaagd de tweede ronde te bereiken van het kwalificatietoernooi op Roland Garros. De Woerdense boog in haar partij op het gravel van Parijs voor de Amerikaanse Francesca Di Lorenzo in drie sets: 6-2 6-7 (1) 4-6.

Lemoine wist vorig jaar wel het hoofdtoernooi te bereiken van het grandslamtoernooi in Parijs. Ze werd toen uitgeschakeld in de eerste ronde.

Eerder op de dag slaagde Bibiane Schoofs er wel in door te dringen naar de tweede ronde van de kwalificaties door de Amerikaanse Kristie Ahn te verslaan: 7-6 (2) 2-6 6-3. Zij voegde zich bij Arantxa Rus en Richèl Hogenkamp, die zich dinsdag al wisten te plaatsen voor de tweede ronde. Het kwalificatietoernooi telt drie ronden.