Nederlaag volleybalsters in Nations League

De Nederlandse volleybalsters hebben hun eerste nederlaag geleden in de Nations League. Het team van de Verenigde Staten was in het Japanse Toyota in drie sets te sterk voor Oranje. De setstanden waren 25-19 25-21 en 25-23. Het was het tweede duel in de tweede reeks wedstrijden. De Nations League is de vervanger van de World Grand Prix en telt vijf driedaagse toernooien.

Nederland had het eerste duel in Toyota gewonnen van Belgiƫ, donderdag nemen de Oranje-vrouwen het op tegen het gastland.

Vorige week won Nederland in Jekaterinenburg van Argentiniƫ, Thailand en Rusland.